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Манчестер Юнайтед объявил о продлении контрактов с с четырьмя игроками
Все соглашения пролонгированы на год
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг объявил, что клуб продлил контракты с четырьмя своими футболистами.
Среди них - защитники Диогу Дало и Люк Шоу, полузащитник Фред и нападающий Маркус Рашфорд.
"Юнайтед" активировал опции о продлении контрактов на год, в соответствии с которыми соглашения футболистов будут действовать до лета 2024 года.
Рашфорд забил девять голов и отдал три результативные передачи в 20 матчах за английский клуб в текущем сезоне. Шоу сделал два голевых паса в 16 играх. Дало один раз отличился сам и однажды помог это сделать партнёру в 20 проведённых встречах. У Фреда один гол в 17 матчах.
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