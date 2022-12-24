Манчестер Юнайтед объявил о продлении контрактов с с четырьмя игроками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг объявил, что клуб продлил контракты с четырьмя своими футболистами.

Среди них - защитники Диогу Дало и Люк Шоу, полузащитник Фред и нападающий Маркус Рашфорд.

"Юнайтед" активировал опции о продлении контрактов на год, в соответствии с которыми соглашения футболистов будут действовать до лета 2024 года.

Рашфорд забил девять голов и отдал три результативные передачи в 20 матчах за английский клуб в текущем сезоне. Шоу сделал два голевых паса в 16 играх. Дало один раз отличился сам и однажды помог это сделать партнёру в 20 проведённых встречах. У Фреда один гол в 17 матчах.