Звездное усиление: Аль-Наср вслед за Роналду замахнулся на звезду сборной Франции

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии всерьез собирается собрать звездный состав в своем клубе. Француз Нголо Канте – одна из трансферных целей азиатского клуба, информирует издание Foot Mercato.

По информации источника, Канте может сменить клубную прописку в статусе свободного агента, что очень нравится руководству саудовского клуба.

Стоит отметить, что контракт французского полузащитника с "синими" истекает летом 2023 года, и руководство лондонцев не определилось с продолжением данного соглашения из-за высокого травматизма 31-летнего игрока.

Согласно правилам FIFA, Канте уже с января может вести переговоры с любым клубом. СМИ "рисуют" фаворитом в борьбе за француза саудитов. На Канте претендует и каталонская "Барселона", однако, из-за финансовых трудностей, "сине-гранатовые" вряд ли смогут сразиться с финансовыми возможностями клуба из Азии.

Напомним, Канте из-за травмы не играл в составе лондонцев с августа и пропустил чемпионат мира в Катаре. По словам наставника "пенсионеров" Грэма Поттера, возвращение полузащитника планируется на февраль будущего года.