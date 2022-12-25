Менеджмент Астон Виллы сказал Коутиньо искать новый клуб

Руководство "Астон Виллы" готово расстаться с бразильским атакующим полузащитником Филиппе Коутиньо уже в январе. Менеджмент уже сообщил агенту игрока Киа Джурабчану, что ему стоит искать новый клуб для бразильца.

Ранее "Астон Вилла" сменила главного тренера: вместо Стивена Джеррарда командой теперь руководит Унаи Эмери. По информации издания Football Insider, испанскому коучу Коутиньо оказался не нужен.

В текущем сезоне Филиппе отыграл двенадцать матчей в АПЛ, не сделав ни одного результативного действия. "Астон Вилла" выкупила контракт Коутиньо у "Барселоны" в июле 2022 года, заплатив 20 миллионов евро.