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Менеджмент Астон Виллы сказал Коутиньо искать новый клуб

Англия
(1 голосов)

Новый тренер Унаи Эмери не заинтересован в бразильце

Менеджмент Астон Виллы сказал Коутиньо искать новый клуб

Фото: The Independent

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Астон Виллы" готово расстаться с бразильским атакующим полузащитником Филиппе Коутиньо уже в январе. Менеджмент уже сообщил агенту игрока Киа Джурабчану, что ему стоит искать новый клуб для бразильца.

Ранее "Астон Вилла" сменила главного тренера: вместо Стивена Джеррарда командой теперь руководит Унаи Эмери. По информации издания Football Insider, испанскому коучу Коутиньо оказался не нужен.

В текущем сезоне Филиппе отыграл двенадцать матчей в АПЛ, не сделав ни одного результативного действия. "Астон Вилла" выкупила контракт Коутиньо у "Барселоны" в июле 2022 года, заплатив 20 миллионов евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Филиппе Коутиньо
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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарниця)
25.12.2022 в 20:27
Судячи у усього, Коутіньо - досить токсична людина. З Лівера пішов якось не по-людські, потім в Барсі не знайшов контактів з Мессі, потім у Баварії виблискував іноді, але знов від нього відмовились. Потім знов Барса, оренди, начеб-то, знайшов себе у Віллі, був певний чудовий період. І ось, знову. Так життя пройде, хлопець - талант, але "своєї" команди ніяк не знайде. Даремно з Лівера пішов, за довгим доляром. У Лівері йому було місце на полі, у Лівері він виблискував. Але, зворотнього шляху немає
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0
-1
__Grаb__ (Костопіль)
25.12.2022 в 20:39
Згинь, мавпа…
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0
-1
Nevermore (Донецк)
25.12.2022 в 20:04
дураки
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+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
25.12.2022 в 20:28
Ви про Емері? Я так вважаю, що Емері - не дурак
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0
-1
__Grаb__ (Костопіль)
25.12.2022 в 20:39
Згинь, мавпа…
0
-1

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