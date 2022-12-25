Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджмент Астон Виллы сказал Коутиньо искать новый клуб
Новый тренер Унаи Эмери не заинтересован в бразильце
Фото: The Independent
Руководство "Астон Виллы" готово расстаться с бразильским атакующим полузащитником Филиппе Коутиньо уже в январе. Менеджмент уже сообщил агенту игрока Киа Джурабчану, что ему стоит искать новый клуб для бразильца.
Ранее "Астон Вилла" сменила главного тренера: вместо Стивена Джеррарда командой теперь руководит Унаи Эмери. По информации издания Football Insider, испанскому коучу Коутиньо оказался не нужен.
В текущем сезоне Филиппе отыграл двенадцать матчей в АПЛ, не сделав ни одного результативного действия. "Астон Вилла" выкупила контракт Коутиньо у "Барселоны" в июле 2022 года, заплатив 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Игроки Шахтера получили пропуски для выезда за границу Украины, чтобы оформить визы в США
- Спортивный директор Горняка-Спорт: Жабченко покинул команду
- Более 600 ликвидированных за сутки. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО