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"Крайне опасен". Артета рассказал, чего ждет от матча с Вест Хэмом
Команды встретятся уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался относительно своих ожиданий от матча 17-го тура АПЛ против "Вест Хэма".
"Вест Хэм" крайне опасен, потому что я точно знаю, что Дэвид Мойес очень, очень усердно работал с командой. С тех пор, как он возглавил клуб, он максимально увеличил потенциал этой команды и вывел её на новый уровень. Я уверен, что они очень усердно работали, как и все мы, в этот период, и я уверен, что это будет очень трудный матч.
Он сильно повлиял на меня, поэтому я благодарен ему прежде всего за доверие, которое он оказал мне, и за то, как много я узнал от него на поле и за его пределами о построении команды, о том, как найти нужных игроков для команды, чтобы построить то, что я хочу. Он всегда поддерживал меня во всём. С ним у меня связаны невероятные воспоминания, потому что мы очень успешно провели время", - сказал Артета.
Матч "Арсенал" - "Вест Хэм" состоится сегодня, 26 декабря. Начало - в 22:00.
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