АПЛ. Брентфорд - Тоттенхэм 2:2. Не Боксинг дэй, а День сурка

Перерыв в 45 дней – это много или мало? Наверное, этого недостаточно, чтобы команда утратила свою главную особенность в сезоне. У “Тоттенхэма” это совершенно бездарные первые таймы, но преображение в перерыве и камбэк во второй половине игры.

За таким сценарием команда Антонио Конте провела и матч против “Брентфорда”, который открывал Боксинг дэй и вторую половину сезона Премьер-лиги в целом.

Чемпионат мира лишил “шпор” Льориса, Ромеро, Ришарлисона и Бентанкура. Французский кипер просидел весь матч в запасе, остальные не попали в заявку. Но смог выйти в основе и провести полный матч 33-летний Иван Перишич. Настоящий профессионализм.

“Тоттенхэм” долгое время не мог включиться в игру. За исключением попытки Кейна пробить со штрафного, и пары слабых ударов Сона с дальних дистанции у гостей не было ничего. “Брентфорд” очень хорошо работал в центре поля, игроки “Тоттенхэма” просто не могли найти хорошие позиции для ударов, гостям не хватало динамизма и изобретательности.

А “Брентфорд” смог реализовать свой первый момент в матче. Айвен Тоуни, который в скором времени может получить длительную дисквалификацию за игру на ставках, выиграл воздух после дальнего паса Ми, и отдал передачу на Мбемо. Форвард Камеруна в свою очередь дал пас на свободного Йенсена, у датчанина получился удар/пас, и двойным рикошет от Лангле и Форстера мяч отлетел к Виталию Янельту – 1:0.

6 - Spurs have conceded the opening goal in each of their last six Premier League matches; their longest run of conceding first in the competition since April 2014 under Tim Sherwood (also six). Cumbersome. pic.twitter.com/59n34FaOxi — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2022

До перерыва “Брентфорд” забил еще раз, но Тоуни был в явном офсайде. Однако лучшему бомбардиру удалось отметиться мячом во втором тайме. У Дайера срезался мяч с ноги в безобидной ситуации, и “Брентфорд” заработал угловой. Череда ошибок “шпор” продолжилась. Никто не сыграл с Нергором на ближней штанге, без сопротивления пробивал и Тоуни после паса датчанина. 2:0. Это был 19-й гол Тоуни в Премьер-лиге в 2022 году. Больше него забил только один футболист. Харри Кейн.

Ivan Toney Scores Goals pic.twitter.com/jPx1WD3H4m — Brentford FC (@BrentfordFC) December 26, 2022

Именно гол Кейна позволил “Тоттенхэму” вернуться в игру, когда казалось, что уже все потеряно. У “шпор” не было моментов, но на 65-й минуте Кейн удачно прыгнул и ударил головой после навеса Лангле.

Инициатива перешла к гостях, “Брентфорд” явно растерялся. “Тоттенхэм” быстро сравнял счет. Кейн в этот раз выполнил функцию “столба”, Доэрти и Кулушевски разыграли стеночку на фланге, швед выполнил пас в штрафную “Брентфорда”, а там никто не успел накрыть Хейбьерга.

“Брентфорд” пытался ответить нырком Мбемо (заслуженная желтая карточка), неплохой момент для оформления дубля имел Тоуни. Но еще ближе к голу был Кейн, мяч после его удара головой приняла на себя перекладина ворот “Брентфорда”.

“Пчелы” откровенно отбивались в конце матча, будь “Тоттенхэм” в лучшем физическом состояние, и были бы у Конте варианты на лавке, возможно гости смогли бы вырвать победу. А при таком результате каждая из команд может найти для себя и положительные и негативные аспекты. Стакан наполовину пуст или наполовину полон.

Spurs battle back from two goals down to claim a point#BRETOT pic.twitter.com/rI66CXJhpP — Premier League (@premierleague) December 26, 2022

Чемпионат Англии, семнадцатый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Тоттенхэм” 2:2

Голы: Янельт 15, Тоуни 54 – Кейн 65, Хейбьерг 71

“Брентфорд”: Райя – Йоргенсен, Пиннок, Ми – Расмуссен, Йенсен (Годдос 68), Нергор (Дасилва 82), Янельт, Генри – Мбемо (Висса 82), Тоуни

“Тоттенхэм”: Форстер – Лангле (Дэвис 90+5), Дайер, Танганга (Санчес 67) – Перишич, Хейбьерг, Биссума, Доэрти – Сон, Кейн, Кулушевски

Предупреждения: Йенсен 59, Тоуни 63, Мбемо 76 – Биссума 60