АПЛ. Брентфорд - Тоттенхэм 2:2. Не Боксинг дэй, а День сурка

Перерыв в 45 дней – это много или мало? Наверное, этого недостаточно, чтобы команда утратила свою главную особенность в сезоне. У “Тоттенхэма” это совершенно бездарные первые таймы, но преображение в перерыве и камбэк во второй половине игры.

За таким сценарием команда Антонио Конте провела и матч против “Брентфорда”, который открывал Боксинг дэй и вторую половину сезона Премьер-лиги в целом.

Чемпионат мира лишил “шпор” Льориса, Ромеро, Ришарлисона и Бентанкура. Французский кипер просидел весь матч в запасе, остальные не попали в заявку. Но смог выйти в основе и провести полный матч 33-летний Иван Перишич. Настоящий профессионализм.

“Тоттенхэм” долгое время не мог включиться в игру. За исключением попытки Кейна пробить со штрафного, и пары слабых ударов Сона с дальних дистанции у гостей не было ничего. “Брентфорд” очень хорошо работал в центре поля, игроки “Тоттенхэма” просто не могли найти хорошие позиции для ударов, гостям не хватало динамизма и изобретательности.

А “Брентфорд” смог реализовать свой первый момент в матче. Айвен Тоуни, который в скором времени может получить длительную дисквалификацию за игру на ставках, выиграл воздух после дальнего паса Ми, и отдал передачу на Мбемо. Форвард Камеруна в свою очередь дал пас на свободного Йенсена, у датчанина получился удар/пас, и двойным рикошет от Лангле и Форстера мяч отлетел к Виталию Янельту – 1:0.

6 - Spurs have conceded the opening goal in each of their last six Premier League matches; their longest run of conceding first in the competition since April 2014 under Tim Sherwood (also six). Cumbersome. pic.twitter.com/59n34FaOxi