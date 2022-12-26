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Робертсон – лучший ассистент в истории АПЛ среди защитников

Англия
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Робертсон – лучший ассистент в истории АПЛ среди защитников

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Эндрю Робертсон отдал голевую передачу на Мохаммеда Салаха на 5-ой минуте встречи "Ливерпуля" с "Астон Виллой". Результативный пас стал 54-м для шотландца – это лучший показатель в истории АПЛ.

Примечательно, что прошлым рекордсменом был тоже левый защитник. Лейтон Бейнс из "Эвертона" отдал 53 голевые передачи за 420 игр АПЛ. Робертсону удалось побить его показатель "всего" за 231 игру.

В этом сезоне Робертсон провел за "Ливерпуль" 17 матчей и отдал 7 голевых передач во всех турнирах. В АПЛ шотландец отдал 4 результативных паса.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Эндрю Робертсон
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