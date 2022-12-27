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Рис Джеймс снова травмировался в матче с Борнмутом. Он не играл с октября
Проблемы "Челси" с защитниками не прекращаются
Фото: TEAMtalk
Рис Джеймс получил повреждение в матче 17-го тура АПЛ "Челси" – "Борнмут" (2:0). Крайний защитник покинул поле на 51-ой минуте встречи, вместо него вышел Сезар Аспиликуета.
Джеймс впервые вышел на поле с 16-го октября и сразу травмировался. Англичанин 2 месяца лечился от повреждения колена.
В этом сезоне 23-летний защитник выходил на поле 12 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
"Челси" идет на 8-м месте с 24 очками после 15-ти туров.
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Источник:skysports.com
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