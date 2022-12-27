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Рис Джеймс снова травмировался в матче с Борнмутом. Он не играл с октября

Англия
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Проблемы "Челси" с защитниками не прекращаются

Рис Джеймс снова травмировался в матче с Борнмутом. Он не играл с октября

Фото: TEAMtalk

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Рис Джеймс получил повреждение в матче 17-го тура АПЛ "Челси" – "Борнмут" (2:0). Крайний защитник покинул поле на 51-ой минуте встречи, вместо него вышел Сезар Аспиликуета.

Джеймс впервые вышел на поле с 16-го октября и сразу травмировался. Англичанин 2 месяца лечился от повреждения колена.

В этом сезоне 23-летний защитник выходил на поле 12 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

"Челси" идет на 8-м месте с 24 очками после 15-ти туров.

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В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
skysports.com

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