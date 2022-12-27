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Арсенал готов поставить Венгеру статую перед стадионом Эмирейтс
Стоило всего лишь вернуться на матчи
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" готов установить перед домашним стадионом Эмирейтс статую самого успешного менеджера в истории клуба – Арсена Венгера. Об этом сообщает The Telegraph.
Статую могут поставить уже в 2023-м году.
Сообщается, что "гуннеры" давно хотели подобным образом отметить заслуги менеджера, но Венгер не ходил на матчи команды с тех пор, как был вынужден покинуть клуб в 2018-м.
Он впервые со времен расставания с "Арсеналом" пришел на матч команды с "Вест Хэмом" 26-го декабря.
Напомним, что Арсен уходил из "Арсенала" со скандалами. Фанаты заказывали самолет с надписью "Венгер на выход", болельщики также скандировали это с трибун во время матчей "гуннеров".
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