Официально: Гакпо перешел в Ливерпуль. Известен номер нападающего

"Ливерпуль" представил нападающего Коди Гакпо. 23-летний нидерландский вингер перешел из "ПСВ".

Он будет носить в "Ливерпуле" 18-й номер.

Сообщалось, что "красные" заплатили за талантливого нападающего от 37 до 44 миллионов фунтов. Официально стороны цену пока не объявляли.

"Я думаю, что это отличный клуб для меня, чтобы прийти и попытаться показать, на что я способен, попытаться помочь команде добиться прекрасных результатов, что они уже делали раньше. Я думаю, что лично мне здесь будет хорошо развиваться. Тут много отличных игроков, (у которых) я могу многому научиться", – приводит слова Гакпо официальный сайт "Ливерпуля".

В этом сезоне Гакпо провел за "ПСВ" 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает звезду Мундиаля в 60 миллионов евро.