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Официально: Гакпо перешел в Ливерпуль. Известен номер нападающего
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед. 1:0
Фото: twitter.com/LFC
"Ливерпуль" представил нападающего Коди Гакпо. 23-летний нидерландский вингер перешел из "ПСВ".
Он будет носить в "Ливерпуле" 18-й номер.
Сообщалось, что "красные" заплатили за талантливого нападающего от 37 до 44 миллионов фунтов. Официально стороны цену пока не объявляли.
"Я думаю, что это отличный клуб для меня, чтобы прийти и попытаться показать, на что я способен, попытаться помочь команде добиться прекрасных результатов, что они уже делали раньше.
Я думаю, что лично мне здесь будет хорошо развиваться. Тут много отличных игроков, (у которых) я могу многому научиться", – приводит слова Гакпо официальный сайт "Ливерпуля".
В этом сезоне Гакпо провел за "ПСВ" 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает звезду Мундиаля в 60 миллионов евро.
A late Christmas present for you, Reds… ???? ???? pic.twitter.com/7BO26b9Kax— Liverpool FC (@LFC) December 28, 2022
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