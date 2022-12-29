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Челси подпишет 18-летнего нападающего Васко да Гама

Англия
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Сделка без обратной аренды

Челси подпишет 18-летнего нападающего Васко да Гама

Фото: twitter.com/VascodaGama

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Опорник "Васко да Гама" Андрей Сантос 29-го декабря пройдет медосмотр в "Челси", сообщает Фабрицио Романо. "Синие" заплатят 12.5 миллионов евро.

18-летний бразилец останется в "Челси" и не поедет в обратную аренду в "Васко да Гама" доигрывать сезон. Уже в Лондоне будет принято решение по дальнейшему будущему футболиста.

В минувшем сезоне в Бразилии Сантос провел 42 матча за "Васко да Гама" во всех турнирах и отличился 11-ю голами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Челси (Лондон)
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