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Челси подпишет 18-летнего нападающего Васко да Гама
Сделка без обратной аренды
Фото: twitter.com/VascodaGama
Опорник "Васко да Гама" Андрей Сантос 29-го декабря пройдет медосмотр в "Челси", сообщает Фабрицио Романо. "Синие" заплатят 12.5 миллионов евро.
18-летний бразилец останется в "Челси" и не поедет в обратную аренду в "Васко да Гама" доигрывать сезон. Уже в Лондоне будет принято решение по дальнейшему будущему футболиста.
В минувшем сезоне в Бразилии Сантос провел 42 матча за "Васко да Гама" во всех турнирах и отличился 11-ю голами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.
Brazilian midfielder Andrey Santos will arrive in London today to undergo medical tests and then sign long-term contract with Chelsea. €12.5m deal has been signed with Vasco da Gama. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022
No loan back to Vasco, at the moment he's staying and then decision will be made. pic.twitter.com/17WgRRxzcZ
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