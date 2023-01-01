Ньюкасл отозвал вратаря с аренды в Манчестер Юнайтед

Словацкий голкипер Мартин Дубравка вернулся из "Манчестер Юнайтед" в "Ньюкасл".

Словак выступал за манкунианский клуб на правах аренды. Соглашение было рассчитано на весь текущий сезон и предусматривало право выкупа. Сегодня клубы сообщили о решении "Ньюкасла" отозвать голкипера из аренды.

Дубравка провел за "Манчестер Юнайтед" 2 матча в Кубке лиги и пропустил 2 гола.