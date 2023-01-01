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Ньюкасл отозвал вратаря с аренды в Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Игрок возвращается в родной клуб

Ньюкасл отозвал вратаря с аренды в Манчестер Юнайтед

Фото: twitter Fabrizio Romano

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Словацкий голкипер Мартин Дубравка вернулся из "Манчестер Юнайтед" в "Ньюкасл".

Словак выступал за манкунианский клуб на правах аренды. Соглашение было рассчитано на весь текущий сезон и предусматривало право выкупа. Сегодня клубы сообщили о решении "Ньюкасла" отозвать голкипера из аренды.

Дубравка провел за "Манчестер Юнайтед" 2 матча в Кубке лиги и пропустил 2 гола.

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед Мартин Дубравка
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Источник:
Сайт "Ньюкасла"

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