Челси заплатит 127 миллионов евро за открытие ЧМ-2022

Полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес близок к смене клуба уже в текущее трансферное окно. 21-летний аргентинец подпишет контракт с "Челси", сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, переговоры между сторонами, который прошли на прошлой неделе, находятся на продвинутой стадии. До завершения сделки остались считанные детали.

Ожидается, что сумма компенсации составит 127 миллионов евро. "Челси" собирается оплатить трансфер Эрнандеса по трем траншам примерно по 40 миллионов каждый.

В этом сезоне Фернандес провел в футболке "Бенфики" 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 4 результативные передачи. К слову, Энцо получил приз лучшего молодого игрока по итогам чемпионата мира-2022 в Катаре.

Тем временем португальский клуб уже нашел замену Фернандесу – это 20-летний игрок "Расинга" Карлос Алькарас.