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Лидс объявил о подписании защитника из РБ Зальцбурга

Англия
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Игрок сборной Австрии продолжит карьеру в Англии

Лидс объявил о подписании защитника из РБ Зальцбурга

Фото: leedsunited.com

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"Лидс" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "РБ Зальцбург" Максимилиана Вебера.

24-летний игрок заключил трудовое соглашение с новым клубом на четыре года. Сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ, "павлины" заплатили за Максимилиана 11 миллионов евро.

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В новой команде игрок сборной Австрии будет играть под номером 39. В текущем сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Напомним, "Лидс" набрал 16 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблицы чемпионата Англии.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Лидс Юнайтед Максимилиан Вебер
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Источник:
leedsunited.com

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