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Лидс объявил о подписании защитника из РБ Зальцбурга
Игрок сборной Австрии продолжит карьеру в Англии
Фото: leedsunited.com
"Лидс" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "РБ Зальцбург" Максимилиана Вебера.
24-летний игрок заключил трудовое соглашение с новым клубом на четыре года. Сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ, "павлины" заплатили за Максимилиана 11 миллионов евро.
В новой команде игрок сборной Австрии будет играть под номером 39. В текущем сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
Напомним, "Лидс" набрал 16 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблицы чемпионата Англии.
✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Max Wober from Red Bull Salzburg, subject to a work permit— Leeds United (@LUFC) January 3, 2023
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