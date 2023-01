Лидс объявил о подписании защитника из РБ Зальцбурга

"Лидс" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "РБ Зальцбург" Максимилиана Вебера.

24-летний игрок заключил трудовое соглашение с новым клубом на четыре года. Сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ, "павлины" заплатили за Максимилиана 11 миллионов евро.

В новой команде игрок сборной Австрии будет играть под номером 39. В текущем сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Напомним, "Лидс" набрал 16 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблицы чемпионата Англии.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Max Wober from Red Bull Salzburg, subject to a work permit