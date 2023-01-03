Энцо подтвердил главному тренеру Бенфики, что хочет уйти в Челси

Энцо Фернандес общался с главным тренером "Бенфики" Роджером Шмидтом по поводу своего будущего. Лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре подтвердил, что его приоритет – это трансфер в "Челси".

Хавбеком также интересуются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что следующие двое суток будут важными для определения будущего футболиста. Клубы уже приступили к переговорам.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов отдать 127 миллионов евро за Энцо. "Бенфика" просила минимум 120 миллионов за трансфер этой зимой.

На чемпионате мира Энцо забил красивый гол в ворота Мексики, а также отличился голевой передачей в матче с Польшей. После забитого мяча во втором туре группового этапа, Фернандес выходил в основе в каждом матче Аргентины на турнире.