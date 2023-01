Энцо подтвердил главному тренеру Бенфики, что хочет уйти в Челси

Энцо Фернандес общался с главным тренером "Бенфики" Роджером Шмидтом по поводу своего будущего. Лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре подтвердил, что его приоритет – это трансфер в "Челси".

Хавбеком также интересуются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что следующие двое суток будут важными для определения будущего футболиста. Клубы уже приступили к переговорам.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов отдать 127 миллионов евро за Энцо. "Бенфика" просила минимум 120 миллионов за трансфер этой зимой.

На чемпионате мира Энцо забил красивый гол в ворота Мексики, а также отличился голевой передачей в матче с Польшей. После забитого мяча во втором туре группового этапа, Фернандес выходил в основе в каждом матче Аргентины на турнире.

Enzo Fernández has already spoken to Benfica head coach Roger Schmidt on today’s training session, he confirmed that he wants Chelsea move as main priority. ???? #CFC



Negotiations will continue between the two clubs later tonight, crucial 24/48h to close the deal. pic.twitter.com/3gTpaIAY5o