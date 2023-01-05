Челси потратил уже 200 миллионов фунтов на защитников в этом сезоне

После трансфера Бадьяшиля траты "Челси" на защитников в этом сезоне составили 207 миллионов фунтов. В клуб летом пришли Калиду Кулибали, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.

Самым дорогим защитником стал Фофана – за него отдали 75 миллионов фунтов. Второй – Кукурелья и 63 миллиона фунтов. Следом идут Бадьяшиль и Кулибали за 35 и 34 миллиона евро.

Примечательно, что Фофана провел всего 6 матчей в этом сезоне и много пропустил из-за травм. Кукурелья и Кулибали выступают в основе – у обоих по 1300+ минут во всех турнирах.

Всего в сезоне "Челси" потратил 329 миллионов евро и нацелен подписать Энцо Фернандеса за ещё более чем 100 миллионов евро.