Срна поужинал перед матчем Челси – Сити с Виллианом и Эдуардо в Лондоне

Дарио Срна поужинал с бывшими партнерами по "Шахтеру" Виллианом и Эдуардо перед матчем "Челси" – "Манчестер Сити". После директор "горняков" отправился на матч.

Фото опубликовал Фабрицио Романо.

Примечательно, что Виллиан выступал за оба лондонских клуба, которые сейчас ведут погоню за Михаилом Мудриком: "Арсенал" и "Челси". Он поработал с Артетой.

Ранее сообщалось, что "Челси" лидирует в гонке за украинским талантом. Клуб готов предложить больше, чем "Арсенал". Также считается, что "гуннеры" не готовы делать Мудрика своим рекордным подписанием, так как у него не хватает опыта. Прошлым рекордом "Арсенала" был Николя Пепе, перешедший из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.

