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Срна поужинал перед матчем Челси – Сити с Виллианом и Эдуардо в Лондоне
Виллиан может много рассказать о двух клубах
Фото из открытых источников
Дарио Срна поужинал с бывшими партнерами по "Шахтеру" Виллианом и Эдуардо перед матчем "Челси" – "Манчестер Сити". После директор "горняков" отправился на матч.
Фото опубликовал Фабрицио Романо.
Примечательно, что Виллиан выступал за оба лондонских клуба, которые сейчас ведут погоню за Михаилом Мудриком: "Арсенал" и "Челси". Он поработал с Артетой.
Ранее сообщалось, что "Челси" лидирует в гонке за украинским талантом. Клуб готов предложить больше, чем "Арсенал". Также считается, что "гуннеры" не готовы делать Мудрика своим рекордным подписанием, так как у него не хватает опыта. Прошлым рекордом "Арсенала" был Николя Пепе, перешедший из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.
Here Shakhtar Donetsk director Darijo Srna in London where he will attend to Chelsea-City game. He was with Willian and Eduardo. ???????????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2023
Mykhaylo Mudryk deal has been and will be discussed in the next days again in England. pic.twitter.com/FgLSFeqlIp
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