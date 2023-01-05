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Срна поужинал перед матчем Челси – Сити с Виллианом и Эдуардо в Лондоне

Англия
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Виллиан может много рассказать о двух клубах

Срна поужинал перед матчем Челси – Сити с Виллианом и Эдуардо в Лондоне

Фото из открытых источников

Новина українською

Дарио Срна поужинал с бывшими партнерами по "Шахтеру" Виллианом и Эдуардо перед матчем "Челси" – "Манчестер Сити". После директор "горняков" отправился на матч.

Фото опубликовал Фабрицио Романо.

Примечательно, что Виллиан выступал за оба лондонских клуба, которые сейчас ведут погоню за Михаилом Мудриком: "Арсенал" и "Челси". Он поработал с Артетой.

Ранее сообщалось, что "Челси" лидирует в гонке за украинским талантом. Клуб готов предложить больше, чем "Арсенал". Также считается, что "гуннеры" не готовы делать Мудрика своим рекордным подписанием, так как у него не хватает опыта. Прошлым рекордом "Арсенала" был Николя Пепе, перешедший из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.

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В статье: Виллиан Дарио Срна Эдуардо
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