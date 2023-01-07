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Рой Кин - об ошибке Де Хеа: Словно вратаря удалили, а вместо него в ворота встал полевой игрок
Голкипер допустил грубую ошибку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный эксперт Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа за ошибку в игре "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" (3:1).
"Послушайте, это шокирующая ошибка для вратаря, который играет на международном уровне. Де Хеа здесь – это футбольный "Carry On". Он как будто немного выпил. Шокирующая ошибка.
Словно вратаря удалили, а вместо него в ворота встал полевой игрок, который не знает, что делать! Чудовищная ошибка", – сказал Кин.
Напомним, во вчерашней игре Кубка Англии вратарь после удара Нила Мопе пропустил мяч между ног. Затем мяч отскочил от ног вратаря. Конор Коуди оказался первым на добивании и протолкнул мяч в сетку с линии ворот.
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