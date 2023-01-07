Рой Кин - об ошибке Де Хеа: Словно вратаря удалили, а вместо него в ворота встал полевой игрок

Футбольный эксперт Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа за ошибку в игре "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" (3:1).

"Послушайте, это шокирующая ошибка для вратаря, который играет на международном уровне. Де Хеа здесь – это футбольный "Carry On". Он как будто немного выпил. Шокирующая ошибка.

Словно вратаря удалили, а вместо него в ворота встал полевой игрок, который не знает, что делать! Чудовищная ошибка", – сказал Кин.