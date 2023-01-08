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Атлетико ведет переговоры с английским клубом об аренде Фелиша
Португалец может сменить клуб
Фото: Eurosport
Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" провели переговоры об аренде нападающего Жоау Феликса.
Ранее было известно, что на 6-месячную аренду португальца придется потратить около 20 млн евро, но эта сумма не устраивает "Арсенал".
Лондонский клуб провел переговоры с "Атлетико", в ходе которых пытался договориться о снижении стоимости аренды. "Канониры" хотели бы арендовать Жоау за 5 млн фунтов с правом выкупа за сумму меньше 70 млн.
В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
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