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Атлетико ведет переговоры с английским клубом об аренде Фелиша

Англия
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Португалец может сменить клуб

Атлетико ведет переговоры с английским клубом об аренде Фелиша

Фото: Eurosport

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Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" провели переговоры об аренде нападающего Жоау Феликса.

Ранее было известно, что на 6-месячную аренду португальца придется потратить около 20 млн евро, но эта сумма не устраивает "Арсенал".

Лондонский клуб провел переговоры с "Атлетико", в ходе которых пытался договориться о снижении стоимости аренды. "Канониры" хотели бы арендовать Жоау за 5 млн фунтов с правом выкупа за сумму меньше 70 млн.

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Жоау Фелиш
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Источник:
Daily Mail

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