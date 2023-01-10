Кубок лиги. Манчестер Юнайтед разгромил команду третьего дивизиона и вышел в полуфинал

Кубок английской футбольной лиги, 1/4 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

“Манчестер Юнайтед” под руководством тен Хага сделал большой шаг в одном из компонентов. Речь идет о контроле над игрой в матчах против аутсайдеров. "Манкунианцы" после международной паузы победили во всех шести матчах, однако это не является большим показателем в общей плоскости, ведь все соперники представляли либо дно турнирной таблицы АПЛ, либо низшие дивизионы. Однако раньше даже с такими командами у “красных дьяволов” были большие проблемы.

"Чарльтон Атлетик" в текущем розыгрыше Кубка лиги в трех из четырех случаев проходили дальше благодаря серии пенальти. На этот раз, наверное, было слишком невероятным надеяться хоть на ничейный результат в основное время, но гости, по крайней мере, старались.

Больше всего к этому прилагал усилия Эланга. Сегодня именно швед вышел на острие атаки "манкунианцев", однако вообще ничего не смог продемонстрировать. В первом тайме у него дважды была возможность забить после прострелов Гарначо, однако в обоих случаях он попадал в соперников. А вот аргентинец был лучшим игроком на поле до перерыва: он постоянно терроризировал левый фланг и нагружал оппонентов, но вот завершения не хватало.

А вот другой вингер – Антони – словно уснул на противоположной бровке. Однако! Хотя и за весь матч он создал всего один момент, но голевой. Тот же Гарначо разогнал атаку, отдал на Фреда, который дальше перевел на соотечественника. Антони принял мяч и красиво положил его в дальнюю левую девятку. Мастерство.

Собственно, как и делает в последних матчах “Манчестер Юнайтед”, команда забила и взяла игру под полный контроль. Хозяев устраивала ситуация на поле, и они могли даже забить второй. Фред прекрасным прямым ударом со стандарта с метров 25 попал в правую крестовину.

Второй тайм начался со схожего сценария, однако затем игра погрязла в центре поля. Помочь изменить ситуацию взялся тен Хаг и усугубил ситуацию для перволигового "Чарльтона", выпустив на поле трех игроков основы: Рашфорда, Эриксена и Каземиро. Игра стала более резвой в обе стороны. Даже гости пытались контратаковать, однако лучше это получалось в МЮ. Хотя и под конец матча хозяева даже были вынуждены больше фолить, чтобы останавливать наступления “Чарльтона”.

Уже практически перед финальным свисток счет на табло изменился. И хозяевам это помогли сделать как раз замены: Рашфорд оформил дубль, а ассисты на свой счет записали Каземиро и Пельистри (который тоже явился со скамьи для запасных). Кстати, Маркус забил в шестом матче подряд.

Для уругвайца Пельистри это был дебют в первой команде МЮ. Также первый матч за "манкунианцев" сыграл вышедший в старте 17-летний Мейну. Однако юноша, в отличие от Пельистри, ничем положительным не запомнился.

Уверенная и контролируемая победа МЮ – команда продолжает бороться за трофей. “Чарльтон” и так прыгнул очень высоко: это был второй в истории четвертьфинала Кубка лиги для команды. Достойно.

"Манчестер Юнайтед" – "Чарльтон" 3:0

Голы: Антони 21, Рашфорд 90, 90+4

Манчестер Юнайтед: Хитон – Далот, Магуайр, Мартинес, Маласия – Мактоминей, Фред (Эриксен 61) – Гарначо, Мейну (Казмиро 60), Антони (Рашфорд 60) – Эланга (Пельистри 85)

Чарльтон: Мэйнард-Брюэр – Клар, Иннисс, Несс, Сессеньон (Стокли 82) – Фрейзер, Добсон, Морган (Пэйн 66) – Рак-Сакьи (Генри 82), Либерн, Блэкетт-Тейлор (О'Коннелл 61)

Предупреждения: Маласия 76, Магуайр 80