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Жоау Феликс получил прямую красную в первом же матче за Челси – Фото
Аренда за 11 миллионов евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жоау Феликс получил прямую красную в дебютном матче за "Челси" против "Фулхэма" (1:1). Он не выдержал и сбил соперника.
Эпизод произошел на 58-ой минуте матча. "Челси" остался в меньшинстве.
Напомним, что "синие" заплатили за полгода аренды Жоау Феликса 11 миллионов евро. Клуб также будет платить зарплату португальца в полном объеме – это около 6 миллионов евро.
В первой половине сезона за "Атлетико" Феликс провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 50 миллионов евро.
A red card on his Premier League debut.— ESPN UK (@ESPNUK) January 12, 2023
Joao Felix adds to Chelsea's nightmares ???? pic.twitter.com/s3KAPyelMt
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