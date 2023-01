Жоау Феликс получил прямую красную в первом же матче за Челси – Фото

Жоау Феликс получил прямую красную в дебютном матче за "Челси" против "Фулхэма" (1:1). Он не выдержал и сбил соперника.

Эпизод произошел на 58-ой минуте матча. "Челси" остался в меньшинстве.

Напомним, что "синие" заплатили за полгода аренды Жоау Феликса 11 миллионов евро. Клуб также будет платить зарплату португальца в полном объеме – это около 6 миллионов евро.

В первой половине сезона за "Атлетико" Феликс провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 50 миллионов евро.

A red card on his Premier League debut.



Joao Felix adds to Chelsea's nightmares ???? pic.twitter.com/s3KAPyelMt