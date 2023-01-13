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Тен Хаг подтвердил: Ван де Бек пропустит остаток сезона. У него серьезное повреждение колена

Англия
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Хавбек получил травму в матче с "Борнмутом" 3-го января

Тен Хаг подтвердил: Ван де Бек пропустит остаток сезона. У него серьезное повреждение колена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек пропустит остаток сезона. Об этом сообщил главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг для клубных медиа на тренировочной базе в Каррингтоне.

"Я думаю, что это довольно позитивная новость.

Конечно, плохая новость заключается в том, что он выбыл из строя до конца сезона, но хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке, и он снова будет готов играть на самом высоком уровне к началу предсезонки", – сказал тен Хаг.

В этом сезоне ван де Бек 4 раза выходил в старте, а всего появлялся на поле 10 раз. Вторую половину прошлого сезона нидерландский полузащитник провел в аренде за "Эвертон"

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Донни ван де Бек
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Источник:
manutd.com

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