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Тен Хаг подтвердил: Ван де Бек пропустит остаток сезона. У него серьезное повреждение колена
Хавбек получил травму в матче с "Борнмутом" 3-го января
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек пропустит остаток сезона. Об этом сообщил главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг для клубных медиа на тренировочной базе в Каррингтоне.
"Я думаю, что это довольно позитивная новость.
Конечно, плохая новость заключается в том, что он выбыл из строя до конца сезона, но хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке, и он снова будет готов играть на самом высоком уровне к началу предсезонки", – сказал тен Хаг.
В этом сезоне ван де Бек 4 раза выходил в старте, а всего появлялся на поле 10 раз. Вторую половину прошлого сезона нидерландский полузащитник провел в аренде за "Эвертон"
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