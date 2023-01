Манчестер Юнайтед арендовал Вегхорста у Бернли

"Манчестер Юнайтед" объявил об трансфере нападающего "Бернли" Ваута Вегхорста. "Манкунианцы" заплатили "Бешикташу" 2,8 миллиона евро, чтобы разорвать соглашение аренды в турецкий клуб.

Нидерландский нападающий будет играть за "Юнайтед" до конца сезона.

Ваут в этом сезоне провел за "Бешикташ" 18 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 14 миллионов евро.

Он сыграл важную роль в сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре, дважды забив в ворота Аргентины (2:2, 3:4).

It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️????#MUFC