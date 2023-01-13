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Манчестер Юнайтед арендовал Вегхорста у Бернли
Пришлось разорвать аренду с "Бешикташем"
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" объявил об трансфере нападающего "Бернли" Ваута Вегхорста. "Манкунианцы" заплатили "Бешикташу" 2,8 миллиона евро, чтобы разорвать соглашение аренды в турецкий клуб.
Нидерландский нападающий будет играть за "Юнайтед" до конца сезона.
Ваут в этом сезоне провел за "Бешикташ" 18 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 14 миллионов евро.
Он сыграл важную роль в сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре, дважды забив в ворота Аргентины (2:2, 3:4).
It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2023
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