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Манчестер Юнайтед арендовал Вегхорста у Бернли

Англия
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Пришлось разорвать аренду с "Бешикташем"

Манчестер Юнайтед арендовал Вегхорста у Бернли

Фото: twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" объявил об трансфере нападающего "Бернли" Ваута Вегхорста. "Манкунианцы" заплатили "Бешикташу" 2,8 миллиона евро, чтобы разорвать соглашение аренды в турецкий клуб.

Нидерландский нападающий будет играть за "Юнайтед" до конца сезона.

Ваут в этом сезоне провел за "Бешикташ" 18 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 14 миллионов евро.

Он сыграл важную роль в сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре, дважды забив в ворота Аргентины (2:2, 3:4).

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В статье: Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст
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