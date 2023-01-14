  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд забил за МЮ в семи играх подряд. Он повторил достижение Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд забил за МЮ в семи играх подряд. Он повторил достижение Роналду

Англия
(2 голосов)

Маркус в огне

Рашфорд забил за МЮ в семи играх подряд. Он повторил достижение Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сегодня одолел в дерби "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Победный мяч за "дьяволов" на свой счет записал 25-летний нападающий команды Маркус Рашфорд.

Для англичанина этот матч стал седьмым результативным подряд. С возобновлением клубных соревнований после ЧМ он отличался во всех встречах: с "Ноттингемом", "Вулвз", "Борнмутом" и теперь "Ман Сити" в чемпионате, "Бернли" и "Чарльтоном" (дважды) в Кубке лиги, "Эвертоном" в Кубке Англии.

Рашфорд стал первым игроком МЮ, забивавшим в семи подряд матчах с 2008 года. Он повторил достижение Криштиану Роналду.

Также стоит отметить, что после гола в ворота "Ман Сити" Рашфорд продолжил свою домашнюю голевую серию. Она достигла уже девяти игр. В последний раз нападающий не забивал на родной арене еще в середине октября.

По теме
yellow-arrow
Юнайтед не остановить. Видео голов и обзор матча МЮ – Ман Сити 2:1
yellow-arrow
Эвертон с Миколенко сражается в важном матче против Саутгемптона. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Де Дзерби принимает Клоппа. Текстовая трансляция матча Брайтон - Ливерпуль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде