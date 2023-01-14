Рашфорд забил за МЮ в семи играх подряд. Он повторил достижение Роналду

"Манчестер Юнайтед" сегодня одолел в дерби "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Победный мяч за "дьяволов" на свой счет записал 25-летний нападающий команды Маркус Рашфорд.

Для англичанина этот матч стал седьмым результативным подряд. С возобновлением клубных соревнований после ЧМ он отличался во всех встречах: с "Ноттингемом", "Вулвз", "Борнмутом" и теперь "Ман Сити" в чемпионате, "Бернли" и "Чарльтоном" (дважды) в Кубке лиги, "Эвертоном" в Кубке Англии.

Рашфорд стал первым игроком МЮ, забивавшим в семи подряд матчах с 2008 года. Он повторил достижение Криштиану Роналду.

Также стоит отметить, что после гола в ворота "Ман Сити" Рашфорд продолжил свою домашнюю голевую серию. Она достигла уже девяти игр. В последний раз нападающий не забивал на родной арене еще в середине октября.