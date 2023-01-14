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Рашфорд забил за МЮ в семи играх подряд. Он повторил достижение Роналду
Маркус в огне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сегодня
Для англичанина этот матч стал седьмым результативным подряд. С возобновлением клубных соревнований после ЧМ он отличался во всех встречах: с "Ноттингемом", "Вулвз", "Борнмутом" и теперь "Ман Сити" в чемпионате, "Бернли" и "Чарльтоном" (дважды) в Кубке лиги, "Эвертоном" в Кубке Англии.
Рашфорд стал первым игроком МЮ, забивавшим в семи подряд матчах с 2008 года. Он повторил достижение Криштиану Роналду.
Также стоит отметить, что после гола в ворота "Ман Сити" Рашфорд продолжил свою домашнюю голевую серию. Она достигла уже девяти игр. В последний раз нападающий не забивал на родной арене еще в середине октября.
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