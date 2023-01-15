Аканджи: Смешно, что первый гол засчитали. Рэшфорд явно находился в офсайде

Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи рассказал о моменте с голом Бруну Фернандеша в матче против "Ман Юнайтед" (1:2).

"Смешно, что первый гол засчитали, честно говоря. Рэшфорд явно находился в офсайде. Он бежал до последней секунды и остановился только потому, что прибежал Бруну.

Я понимаю, что он не коснулся мяча, но он бежал 30 метров, гнался за мячом, а потом остановился. Судья не смотрел момент.

Судья ничего мне не сказал, но я поговорил с лайнсменом, и он спросил: "Рэшфорд коснулся мяча?" Я ответил: "Нет, но он долго бежал за мячом".

В такой ситуации судья должен хотя бы посмотреть момент и понять, в какой ситуации нахожусь я и Кайл Уокер с другой стороны.

Вероятно, давление на стадионе сказалось на нем. Поэтому он решил оставить все как есть", – заявил игрок.