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Вегхорст дебютировал за МЮ в матче против Кристал Пэлас
Тен Хаг нашел недостающую опцию в атаке
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг включил Ваута Вегхорста в основной состав команды на матч против "Кристал Пэлас". 13-го января нидерландский форвард подписал контракт с "манкунианцами".
Ваут приехал в "МЮ" в аренду из "Бернли" до конца сезона. Чтобы заключить сделку пришлось договариваться с "Бешикташем", в аренде в котором выступал Вегхорст.
На чемпионате мира Вегхорст забил 2 гола Нидерландов в матче 1/4 финала с Аргентиной (2:2, пен. 2:4) и перевл игру в овертайм.
"Юнайтед" идет на 4-м месте в АПЛ после 18-ти туров. У клуба одиннаковое количество очков с "Ньюкаслом", но имеется матч в запасе.
???? Tonight's team news is in — and there's a United debut for Wout Weghorst! ????????#MUFC || #CRYMUN— Manchester United (@ManUtd) January 18, 2023
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