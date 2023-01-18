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Вегхорст дебютировал за МЮ в матче против Кристал Пэлас

Англия
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Тен Хаг нашел недостающую опцию в атаке

Вегхорст дебютировал за МЮ в матче против Кристал Пэлас

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг включил Ваута Вегхорста в основной состав команды на матч против "Кристал Пэлас". 13-го января нидерландский форвард подписал контракт с "манкунианцами".

Ваут приехал в "МЮ" в аренду из "Бернли" до конца сезона. Чтобы заключить сделку пришлось договариваться с "Бешикташем", в аренде в котором выступал Вегхорст.

На чемпионате мира Вегхорст забил 2 гола Нидерландов в матче 1/4 финала с Аргентиной (2:2, пен. 2:4) и перевл игру в овертайм.

"Юнайтед" идет на 4-м месте в АПЛ после 18-ти туров. У клуба одиннаковое количество очков с "Ньюкаслом", но имеется матч в запасе.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст
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