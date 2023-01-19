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Каземиро пропустит матч с Арсеналом. У опорника перебор желтых карточек
Получил 5-ю желтую в матче с "Кристал Пэлас"
Фото: twitter.com/ManUtd
Каземиро пропустит следующий матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ – против "Арсенала" 22-го января. Он получил 5-ю желтую в матче с "Кристал Пэлас" (1:1).
На 80-й минуте встреча Каземиро сбил противника за что и был наказан желтой карточкой. Вместо бразильца в субботнем матче могут выйти Фред или Мактоминей.
После месяца адаптации после трансфера Каземиро закрепился в основе "Юнайтед" и практически все матчи начинает в старте.
В этом сезоне 30-летний опорник провел за "МЮ" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
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