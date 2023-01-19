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Каземиро пропустит матч с Арсеналом. У опорника перебор желтых карточек

Англия
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Получил 5-ю желтую в матче с "Кристал Пэлас"

Каземиро пропустит матч с Арсеналом. У опорника перебор желтых карточек

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Каземиро пропустит следующий матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ – против "Арсенала" 22-го января. Он получил 5-ю желтую в матче с "Кристал Пэлас" (1:1).

На 80-й минуте встреча Каземиро сбил противника за что и был наказан желтой карточкой. Вместо бразильца в субботнем матче могут выйти Фред или Мактоминей.

После месяца адаптации после трансфера Каземиро закрепился в основе "Юнайтед" и практически все матчи начинает в старте.

В этом сезоне 30-летний опорник провел за "МЮ" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Каземиро Манчестер Юнайтед
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