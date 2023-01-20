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Арсенал договорился о трансфере защитника сборной Польши
Канониры заплатят за игрока 20 млн евро+бонусы
Фото: poland.postsen.com
Защитник "Специи" Якуб Кивёр близок к переходу в лондонский "Арсенал". Об этом пишет известный журналист Фабрицио Романо.
Согласно его информации, "канониры" уже договорились о трансфере поляка. 22-летний футболист согласовал условия личного контракта, рассчитанного на пять лет.
Медицинское обследование будет завершено в течении следующих 48 часов. Сумма сделки составит 20 миллионов евро с дополнительными выплатами.
В текущем сезоне Кивёр провел 20 матчей за "Специю" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он также принял участие в четырех матчах за сборную Польши на чемпионате мира-2022 в Катаре.
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