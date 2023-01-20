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Арсенал договорился о трансфере защитника сборной Польши

Англия
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Канониры заплатят за игрока 20 млн евро+бонусы

Арсенал договорился о трансфере защитника сборной Польши

Фото: poland.postsen.com

Новина українською

Защитник "Специи" Якуб Кивёр близок к переходу в лондонский "Арсенал". Об этом пишет известный журналист Фабрицио Романо.

Согласно его информации, "канониры" уже договорились о трансфере поляка. 22-летний футболист согласовал условия личного контракта, рассчитанного на пять лет.

Медицинское обследование будет завершено в течении следующих 48 часов. Сумма сделки составит 20 миллионов евро с дополнительными выплатами.

В текущем сезоне Кивёр провел 20 матчей за "Специю" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он также принял участие в четырех матчах за сборную Польши на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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В статье: Арсенал (Лондон) Специя
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Источник:
Fabrizio Romano

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