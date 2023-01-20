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В ПСВ его бутсы мыл Хави Симонс: Челси подписал ещё одного вингера

Англия
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Талантливый нападающий с английским паспортом

В ПСВ его бутсы мыл Хави Симонс: Челси подписал ещё одного вингера

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" объявил об очередном трансфере. На этот раз "синие" подписали правого вингера "ПСВ" Нони Мадуэке.

Николо Скира сообщает, что 20-летний англичанин перешел за 35 миллионов евро. Он подписал долгосрочный контракт, вроде того, что подписал Мудрик – до 2030-го.

Именно Мадуэке появляется в видео, на котором ещё одна звезда "ПСВ" Хави Симонс моет бутсы.

Нападающий провел в этом сезоне 9 матчей за "ПСВ" и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.

Мадуэке выступает за сборную Англии до 21 года. Вингер дебютировал в марте 2021-го и провел 4 матча за команду.

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В статье: Челси (Лондон) ПСВ (Эйндховен)
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