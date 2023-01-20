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В ПСВ его бутсы мыл Хави Симонс: Челси подписал ещё одного вингера
Талантливый нападающий с английским паспортом
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" объявил об очередном трансфере. На этот раз "синие" подписали правого вингера "ПСВ" Нони Мадуэке.
Николо Скира сообщает, что 20-летний англичанин перешел за 35 миллионов евро. Он подписал долгосрочный контракт, вроде того, что подписал Мудрик – до 2030-го.
Именно Мадуэке появляется в видео, на котором ещё одна звезда "ПСВ" Хави Симонс моет бутсы.
Нападающий провел в этом сезоне 9 матчей за "ПСВ" и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.
Мадуэке выступает за сборную Англии до 21 года. Вингер дебютировал в марте 2021-го и провел 4 матча за команду.
Now it’s official! Noni #Madueke to #Chelsea from #PSV for €35M. Contract until 2030. No surprise here and confirmed since last week! #transfers #CFC pic.twitter.com/ZuSrOF6HHi— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2023
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