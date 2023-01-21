Аспиликуэта сыграл 500-й матч за Челси и установил клубный рекорд

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта провел 500-й матч за "Челси". Игрок появился на поле в матче английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (0:0) на 81-й минуте, заменив Тревора Чалоба.

Аспиликуэта стал первым иностранным игроком в истории "Челси", который провёл 500 матчей за клуб. При этом рекордсменом по количеству игр за "аристократов" является Рон Харрис (795 матчей). Питер Бонетти провёл за "Челси" 729 игр, а Джон Терри — 717.

"Я действительно горжусь и польщён тем, что провёл 500 игр за "Челси". Я никогда не обращал внимания на индивидуальные достижения, так как команда есть и всегда будет той силой, которая гонит меня вперёд. Тем не менее это привилегия быть частью избранным в группу легенд", — написал Аспиликуэта в "Твиттере".

Напомним, испанец присоединился к "Челси" в 2012 году, перейдя из "Марселя".