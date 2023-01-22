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Ливерпуль собирается пригласить звезду Ювентуса

Англия
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"Старая синьора" может согласиться на трансфер из-за сложного финансового положения

Ливерпуль собирается пригласить звезду Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" хочет пригласить в команду нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезы в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercatoweb, туринский клуб запросит за своего футболиста € 60 млн.

25-летний Кьеза стал игроком "Ювентуса" в октябре 2020 года, перейдя из "Фиорентины" на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Кьеза в семи матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.

"Ювентус" может начать расставаться с дорогими футболистами, чтобы не быть исключённым УЕФА из еврокубков. Ранее с туринского клуба сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.

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В статье: Ювентус (Турин) Ливерпуль Федерико Кьеза
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Источник:
CalciomercatoWeb

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