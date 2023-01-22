Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль собирается пригласить звезду Ювентуса
"Старая синьора" может согласиться на трансфер из-за сложного финансового положения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" хочет пригласить в команду нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезы в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercatoweb, туринский клуб запросит за своего футболиста € 60 млн.
25-летний Кьеза стал игроком "Ювентуса" в октябре 2020 года, перейдя из "Фиорентины" на правах аренды с обязательным правом выкупа.
Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Кьеза в семи матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.
"Ювентус" может начать расставаться с дорогими футболистами, чтобы не быть исключённым УЕФА из еврокубков. Ранее с туринского клуба сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2023
- Динамо опубликовало информацию о времени начала матчей на тренировочных сборах
- Пять танков и девять единиц артиллерии. В ВСУ отчитались о потерях врага за 21 января
- Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
Новости по теме
- 15:39 Зарубежные МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- 01:45 Зарубежные Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна
- 13:50 Украинские У Динамо и Шахтера нет конкурентов в УПЛ. Ливерпуль и МЮ – не конкуренты друг другу. Аудиомнение #121