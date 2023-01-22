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Тен Хаг: Мы совершили столько ошибок, что на самом деле недопустимо
Коуч "красных дьяволов" подвел итоги поражения от команды Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал
"Трудно принять, когда ты проигрываешь на последней стадии игры. Мы ошиблись во всех трех пропущенных голах. Обычно мы лучше играем в таких ситуациях. Мы очень хорошо начали игру, забили, вели по счету. А потом совершили столько ошибок, что на самом деле недопустимо. Надо извлечь урок и двигаться дальше.
Проверка реальностью? Может быть. Сегодня мы должны принять это. Мы не удовлетворены этой игрой, потому что мы можем играть лучше", - рассказал коуч "красных дьяволов".
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