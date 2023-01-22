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Тен Хаг: Мы совершили столько ошибок, что на самом деле недопустимо

Англия
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Коуч "красных дьяволов" подвел итоги поражения от команды Артеты

Тен Хаг: Мы совершили столько ошибок, что на самом деле недопустимо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" в рамках 21-го тура АПЛ.

"Трудно принять, когда ты проигрываешь на последней стадии игры. Мы ошиблись во всех трех пропущенных голах. Обычно мы лучше играем в таких ситуациях. Мы очень хорошо начали игру, забили, вели по счету. А потом совершили столько ошибок, что на самом деле недопустимо. Надо извлечь урок и двигаться дальше.

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Проверка реальностью? Может быть. Сегодня мы должны принять это. Мы не удовлетворены этой игрой, потому что мы можем играть лучше", - рассказал коуч "красных дьяволов".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC

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