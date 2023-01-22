Тен Хаг: Мы совершили столько ошибок, что на самом деле недопустимо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" в рамках 21-го тура АПЛ.

"Трудно принять, когда ты проигрываешь на последней стадии игры. Мы ошиблись во всех трех пропущенных голах. Обычно мы лучше играем в таких ситуациях. Мы очень хорошо начали игру, забили, вели по счету. А потом совершили столько ошибок, что на самом деле недопустимо. Надо извлечь урок и двигаться дальше.