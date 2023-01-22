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Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Зинченко отыграл весь поединок

Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 21-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" переиграл "Манчестер Юнайтед". Победу "канонирам" принес Эдди Нкетиа, поразив ворота "красных дьяволов" на последней минуте основного времени.

Украинский защитник "хозяев поля" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

После этого тура подопечные Микеля Артеты продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая второй "Ман Сити" на 5 очков (при этом у "Арсенала" есть матч в запасе). В свою очередь, команда Эрика тен Хага занимает 4-ю позицию.

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Манчестер Юнайтед” 3:2

Голы: Нкетиа 24, Сака 53, Нкетиа 90 – Рашфорд 17, Мартинес 59

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
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