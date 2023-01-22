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Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов
Зинченко отыграл весь поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" переиграл "Манчестер Юнайтед". Победу "канонирам" принес Эдди Нкетиа, поразив ворота "красных дьяволов" на последней минуте основного времени.
Украинский защитник "хозяев поля" Александр Зинченко
После этого тура подопечные Микеля Артеты продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая второй "Ман Сити" на 5 очков (при этом у "Арсенала" есть матч в запасе). В свою очередь, команда Эрика тен Хага занимает 4-ю позицию.
Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Нкетиа 24, Сака 53, Нкетиа 90 – Рашфорд 17, Мартинес 59
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