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Артета - о победе над Манчестер Юнайтед: Эмоциональный матч, много страсти, много качества
Испанец доволен игрой своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал"
Испанский наставник лондонцев Микель Артета подвел итоги победного поединка, поздравив своих подопечных с отличной игрой:
"Эмоциональный матч, много страсти, много качества. Лучше этого ничего не бывает. После дерби с "Тоттенхэмом" сыграть дома против этой команды и играть так, как играли мы, особенно во втором тайме, было невероятно. Мне очень понравилось. Прекрасный момент для нас и наших болельщиков", - цитирует тренера издание BBC.
Также, испанский специалист объяснил, за счет чего его команде удалось победить, пропустив первыми:
"Мы показали большой эмоциональный контроль, потому счет 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед» — это очень сложно. Они убьют вас на больших расстояниях, но мы всё равно вернулись в игру. Мы оставались сосредоточенными, и мне нравится та индивидуальность, которую проявили мои игроки. Мы нашли лазейку, чтобы выиграть матч. Камбэк с такими командами позволяет мне с позитивом смотреть в будущее. Сейчас в лиге команды очень плотно расположены, почти нет отрыва. Выигрывая, проигрывая или играя вничью, вы должны осознавать это. Если мы сможем извлечь выгоду из этой энергии, это будет позитивно", - добавил Артета.
Ранее украинский защитник "Арсенала" Александр
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