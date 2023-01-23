Эвертон уволил Фрэнка Лэмпарда 

Руководство “Эвертона” приняло решение уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда после серии неудачных матчей.

44-летний тренер был отправлен в отставку после совещания совета правления “Эвертона” в понедельник.

Владелец “Эвертона” Фархад Мошири в субботу впервые за несколько месяцев посетил матч “ирисок” в чемпионате. Команда Лэмпарда проиграла со счетом 0:2 своему конкуренту в борьбе за выживание “Вест Хэму”. Для “Эвертона” это поражение было одиннадцатым в последних 14 матчах АПЛ. “Ириски” занимают в турнирной таблице девятнадцатое место, имея 15 очков. В сезоне 2022/23 Премьер-лиги “Эвертон” выиграл всего три матча из двадцати. Это худший результат в лиге.

Лэмпард проработал в “Эвертон” чуть меньше года, заменив в последний день января 2022 Рафаэля Бенитеса. Под руководством Лэмпарда “ирискам” удалось за тур до завершения чемпионата избежать вылета.

Летом “Эвертон” продал своего лидера Ришарлисона, но подписал семь новичков на 84 млн фунтов. У команды Френка Лэмпарда была серия из семи матчей без поражений с августа в октябрь и в какой-то момент у “ирисок” была лучшая защита в лиге. Однако после победы над “Кристал Пэлас” 22 октября у “Эвертона” начался продолжительный спад.

Лэмпард второй раз в своей карьере теряет работу в январе. В 2021 году его уволил “Челси”.

Общие показатели 44-летнего тренера в “Эвертоне” – 12 побед, восемь ничьих, 24 поражений в 44 матчах.

Лэмпард стал шестым уволенным тренером “Эвертона” за семь лет владения клубом ирано-британским миллиардером Фархадом Мошири. На последних матчах “Эвертона” болельщики “ирисок” прежде всего выражали свое недовольство правлению клуба, а не Лэмпарду, хотя результаты и игра команды были явно неудовлетворительными.

В качестве претендентов на должность главного тренера “Эвертона” называют Марсело Бьелсу, Шона Дайча, Ральфа Хазенхюттля и Уэйна Руни.