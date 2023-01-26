Возвращение в АПЛ: Эвертон может купить Арнаутовича

"Эвертон" продолжает искать кандидатов на замену Энтони Гордону, по которому ведутся переговоры с "Ньюкаслом". "Ириски" хотят купить Марко Арнаутовича из "Болоньи", сообщает The Telegraph.

Помимо ухода Гордона, команде необходимо решать задачу по выходу из зоны вылета АПЛ.

Помимо Арнаутовича в клубе рассматривают нападающего "Вотфорда" Жоау Педро.

Напомним, что у клуба недавно сорвался трансфер Арнаута Данжума. Нидерландский форвард предпочел "Тоттенхэм" "Эвертону", который покинул Френк Лэмпард. Именно английский специалист убеждал форварда "Вильярреала" перейти в стан "ирисок".