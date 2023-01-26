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Вингер Эвертона пропускает тренировки, чтобы перейти в Ньюкасл
От зоны вылета до Лиги чемпионов за один трансфер
Фото: Everton FC
Вингер "Эвертона" Энтони Гордон три дня подряд пропускает тренировки клуба, сообщает Daily Mail. Стороны ведут переговоры по переходу 21-летнего англичанина в "Ньюкасл".
Пропуск тренировки во вторник был согласован, а в среду и четверг – нет. Таким образом он хочет форсировать переход к "сорокам".
Контракт "ирисок" с клубом рассчитан до лета 2025-го.
Прошлым летом "Челси" интересовался Гордоном, но трансфер так и не состоялся. "Синие" были готовы выложить 40 миллионов фунтов.
Гордон провел в этом сезоне 18 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии U21 оценивается в 40 миллионов евро.
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