Вингер Эвертона пропускает тренировки, чтобы перейти в Ньюкасл

Вингер "Эвертона" Энтони Гордон три дня подряд пропускает тренировки клуба, сообщает Daily Mail. Стороны ведут переговоры по переходу 21-летнего англичанина в "Ньюкасл".

Пропуск тренировки во вторник был согласован, а в среду и четверг – нет. Таким образом он хочет форсировать переход к "сорокам".

Контракт "ирисок" с клубом рассчитан до лета 2025-го.

Прошлым летом "Челси" интересовался Гордоном, но трансфер так и не состоялся. "Синие" были готовы выложить 40 миллионов фунтов.

Гордон провел в этом сезоне 18 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии U21 оценивается в 40 миллионов евро.