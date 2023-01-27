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Стерлинг начал индивидуальные тренировки после травмы

Англия
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Англичанин вернулся к тренировкам

Стерлинг начал индивидуальные тренировки после травмы

Фото: chelseafc.com

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Полузащитник лондонского "Челси" Рахим Стерлинг завершает процесс восстановления после травмы подколенного сухожилия.

28-летний игрок вернулся к тренировкам на футбольном поле. Пока он провел легкую индивидуальную тренировку.

Стерлинг травмировался в матче 19-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" (0:1) 5-го января. В текущем сезоне англичанин провел 22 матча за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 3 результативные передачи.

Напомним, Рахим выступает на той же позиции, что и украинец Михаил Мудрик, который совсем недавно перешел в стан "синих". Сообщалось, что "Челси" готов рассмотреть возможность продажи английского вингера.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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