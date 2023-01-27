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Инсайдер: Лестер ведет переговоры о трансфере бразильца Шахтера

Англия
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Переговоры на завершающей стадии

Инсайдер: Лестер ведет переговоры о трансфере бразильца Шахтера

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Лиона" Тете, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

22-летний бразилец близок к переходу в английский "Лестер". Переговоры находятся на завершающей стадии, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

У "Лиона" есть опция выкупа контракта за 17,5 млн фунтов. Его аренда с французами действует до конца сезона, а соглашение с "горняками" - до конца года.

В текущем сезоне Тете принял участие в 19 матчах за "Лион" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 5 результативных передач. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

"Лестер" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 зачетных пунктов в 20 матчах.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Лестер Сити Тете
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Источник:
Fabrizio Romano

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