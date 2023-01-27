Бьелса был заинтересован в работе в Эвертоне, но только летом

В ближайшее время "Эвертон" должен объявить о назначении Шона Дайча на должность главного тренера команды. Англичанин стал фаворитом на эту вакансию после того, как Марсело Бьелса отказался сейчас принимать основную команду, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

67-летний аргентинец хотел поработать командой "Эвертона" до 21 года и академией до конца этого сезона, прежде чем стать менеджером первой команды. Во время переговоров с руководством "ирисок" он отметил, что ему нужно несколько недель, чтобы убедиться, что клуб адаптируется к его методам.

Это означало, что взять на себя ответственность будет непросто. "Эвертон" был не готов принять такую ситуацию, поскольку борется за сохранение прописки в элите. Следует отметить, что Марсело был кандидатом №1 владельца клуба Фархада Мошири.

Бьелса находится без работы с конца минувшей зимы. Его уволили из "Лидса" 27 февраля после 3,5 лет во главе "павлинов".

Напомним, "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает предпоследнее, 19-й место в турнирной таблице АПЛ.