  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед обсуждает трансфер Марко Ройса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед обсуждает трансфер Марко Ройса

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Немец может пополнить ряды манкунианского клуба

Манчестер Юнайтед обсуждает трансфер Марко Ройса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" приступило к переговорам с капитаном дортмундской "Боруссии" Марко Ройсом о возможном переходе в клуб летом.

Стороны уже обсуждают условия личного контракта футболиста. Действующее соглашение Ройса с дортмундской "Боруссией" рассчитано до лета 2023 года. Известно, что Марко готов рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, Марко Ройс является воспитанником дортмундской "Боруссии" и выступает за основную команду с 2012 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в девяти матчах Бундеслиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Кубок Англии. Лидс и Лестер переиграли команды низших дивизионов
yellow-arrow
Арсенал согласовал контракт с капитаном Вест Хэма - СМИ
yellow-arrow
Зинченко – о Ман Сити: Есть место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mirror

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде