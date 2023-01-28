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Манчестер Юнайтед обсуждает трансфер Марко Ройса
Немец может пополнить ряды манкунианского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" приступило к переговорам с капитаном дортмундской "Боруссии" Марко Ройсом о возможном переходе в клуб летом.
Стороны уже обсуждают условия личного контракта футболиста. Действующее соглашение Ройса с дортмундской "Боруссией" рассчитано до лета 2023 года. Известно, что Марко готов рассматривать другие варианты продолжения карьеры.
Напомним, Марко Ройс является воспитанником дортмундской "Боруссии" и выступает за основную команду с 2012 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в девяти матчах Бундеслиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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