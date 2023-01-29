  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кин: Каземиро - важнейший игрок для Манчестер Юнайтед. Он напрямую влияет на ход матчей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кин: Каземиро - важнейший игрок для Манчестер Юнайтед. Он напрямую влияет на ход матчей

Англия
(1 голосов)

Футбольный эксперт высоко оценил качества бразильца

Кин: Каземиро - важнейший игрок для Манчестер Юнайтед. Он напрямую влияет на ход матчей

manutd.com

Новина українською

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился своим мнением о полузащитнике "красных дьяволов" Каземиро.

"Каземиро — важнейший трансфер для "Манчестер Юнайтед". Последние несколько дней клубу не хватало качественного футболиста в центре поля. Игрока с яркой индивидуальностью. Каземиро — футболист высочайшего класса. Мы можем наблюдать это каждую неделю. Он влияет на ход игр.

Да, когда Каземиро пришёл, было мнение, что он склонен оставаться в обороне, ведь в "Реале" он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но сейчас мы видим, что он усовершенствовал игру во многих областях, таких как результативный пас и завершение атак. Также он отлично играет в обороне", - сказал Кин.

По теме
yellow-arrow
Грэм Поттер провел занятия с игроками Челси в военных казармах – Источник
yellow-arrow
Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ
yellow-arrow
Хавбек Ювентус прибыл в Англию, чтобы завершить переход в Лидс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Кин Каземиро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ITV.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде