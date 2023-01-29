Кин: Каземиро - важнейший игрок для Манчестер Юнайтед. Он напрямую влияет на ход матчей

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился своим мнением о полузащитнике "красных дьяволов" Каземиро.

"Каземиро — важнейший трансфер для "Манчестер Юнайтед". Последние несколько дней клубу не хватало качественного футболиста в центре поля. Игрока с яркой индивидуальностью. Каземиро — футболист высочайшего класса. Мы можем наблюдать это каждую неделю. Он влияет на ход игр.

Да, когда Каземиро пришёл, было мнение, что он склонен оставаться в обороне, ведь в "Реале" он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но сейчас мы видим, что он усовершенствовал игру во многих областях, таких как результативный пас и завершение атак. Также он отлично играет в обороне", - сказал Кин.