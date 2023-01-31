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Нейтрализация Зинченко, рукопожатие Малиновского. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #190

Англия
(1 голосов)

Обо всех последних топ-матчах января

Нейтрализация Зинченко, рукопожатие Малиновского. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #190

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Винисиус может стать новым Стерлингом? Как разрешить конфликт между бразильцем и болельщиками "Атлетико"? Неадаптированный Депай, желание футболистов "Реала" играть в атакующем стиле, вернувшаяся магия "Барселоны", Ла Лига как идеальная площадка для идей Хави, бедолага Киммих, атакующие защитники Нагельсманна, новая схема "Манчестер Сити", авторский проект Сарри, единственное сходство между Де Кетеларе и Кака, чемпионский темп "Наполи" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:17 – "Лацио" – "Милан" (4:0);

06:30 – "Реал" – "Атлетико" (3:1);

13:01 – "Реал" – "Сосьедад" (0:0);

19:16 – "Манчестер Сити" – "Арсенал" (1:0);

23:01 – "Барселона" – "Сосьедад" (1:0);

29:31 – "Наполи" – "Рома" (2:1);

31:17 – "Бавария" – "Айнтрахт" (1:1);

36:20 – "Марсель" – "Монако" (1:1);

38:06 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Хосеп Гвардиола Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Хави Эрнандес Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Руслан Малиновский Стефано Пиоли Реал (Мадрид) Лацио (Рим) Манчестер Сити Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Мемфис Депай Александр Зинченко Милан Маурицио Сарри Джованни Симеоне Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Винисиус Жуниор Томас Парти Томас Партей Виктор Осимхен Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Хвича Кварацхелия
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