Нейтрализация Зинченко, рукопожатие Малиновского. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #190

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Винисиус может стать новым Стерлингом? Как разрешить конфликт между бразильцем и болельщиками "Атлетико"? Неадаптированный Депай, желание футболистов "Реала" играть в атакующем стиле, вернувшаяся магия "Барселоны", Ла Лига как идеальная площадка для идей Хави, бедолага Киммих, атакующие защитники Нагельсманна, новая схема "Манчестер Сити", авторский проект Сарри, единственное сходство между Де Кетеларе и Кака, чемпионский темп "Наполи" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:17 – "Лацио" – "Милан" (4:0);

06:30 – "Реал" – "Атлетико" (3:1);

13:01 – "Реал" – "Сосьедад" (0:0);

19:16 – "Манчестер Сити" – "Арсенал" (1:0);

23:01 – "Барселона" – "Сосьедад" (1:0);

29:31 – "Наполи" – "Рома" (2:1);

31:17 – "Бавария" – "Айнтрахт" (1:1);

36:20 – "Марсель" – "Монако" (1:1);

38:06 – Не попадайте в офсайд!