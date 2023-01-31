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Забарный подписал контракт с Борнмутом – Фото
Фото опубликовал Фабрицио Романо
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Защитник "Динамо" Илья Забарный подписал контракт с "Борнмутом", сообщает Фабрицио Романо. Инсайдер опубликовал фото игрока, подписывающего документы.
Защитник подпишет контракт до лета 2028-го.
В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает 20-летнего украинца в 15 миллионов евро.
"Борнмут" борется за виживание в Премьер-лиге, но вместе с ними ещё 8 команд с разницей в 3 очка.
Николо Скира сообщал, что за Забарного заплатят 27 миллионов евро.
EXCLUSIVE: Ilya Zabarnyi here signing the contract as Bournemouth player, deal revealed yesterday — and finally completed. ???????????????? #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023
Deal valid until June 2028, huge one for Bournemouth with excellent recruiting again after Hamed Traoré.
Here we go confirmed ✅???? pic.twitter.com/k2OuCk7rK3
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