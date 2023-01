Забарный подписал контракт с Борнмутом – Фото

Защитник "Динамо" Илья Забарный подписал контракт с "Борнмутом", сообщает Фабрицио Романо. Инсайдер опубликовал фото игрока, подписывающего документы.

Защитник подпишет контракт до лета 2028-го.

В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает 20-летнего украинца в 15 миллионов евро.

"Борнмут" борется за виживание в Премьер-лиге, но вместе с ними ещё 8 команд с разницей в 3 очка.

Николо Скира сообщал, что за Забарного заплатят 27 миллионов евро.

