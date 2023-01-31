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Забарный подписал контракт с Борнмутом – Фото

Англия
Обновлено
(3 голосов)

Фото опубликовал Фабрицио Романо

Забарный подписал контракт с Борнмутом – Фото

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный подписал контракт с "Борнмутом", сообщает Фабрицио Романо. Инсайдер опубликовал фото игрока, подписывающего документы.

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Защитник подпишет контракт до лета 2028-го.

В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает 20-летнего украинца в 15 миллионов евро.

"Борнмут" борется за виживание в Премьер-лиге, но вместе с ними ещё 8 команд с разницей в 3 очка.

Николо Скира сообщал, что за Забарного заплатят 27 миллионов евро.

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В статье: Динамо (Киев) Борнмут Илья Забарный
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Комментарии (9)
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Cassid (Kiev)
31.01.2023 в 20:16
Поздравляю Динамо. Прекрасный трансфер.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.01.2023 в 20:12
Яка може бути пара ЦЗ у збірній, Забарний і Матвієнко з АПЛ!
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.01.2023 в 20:11
Збірна буде топ,одне бентежить що Забарний і Миколенко можуть в чемпіоншіпі грати) Матвієнко ще в Брайтон,а влітку Шапаренко і Судаков в топ чемп
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.01.2023 в 20:05
Гарантовано позитивного у цьому трансфері поки що є тільки його сума. А ось щодо клубу - слабенький клуб. Важливо Забарному встигнути себе добре показати, тоді подальший зріст і гра за топ-клуби в прем'єр-лізі будуть гарантовані, а отже і буде сформований гравець екстра-класу для потреб нашої збірної. Хай щастить! Але для цього Іллі потрібно докласти максимум зусиль.
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+1
0
adey (Korosten)
31.01.2023 в 19:23
на фото ми бачимо, що то не Забарний підписує документи, просто його вчать писати ручкою, а не в інстаграмі :)
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0
-5
Romerik (YNWA)
31.01.2023 в 19:07
Головне що в АПЛ. Не важливо яка команда. Головне практика на високому рівні. А він попав в команду, яка є решетом, тому роботи і відповідно практики буде багато. Якщо вилетять в Чемпіоншип - не біда. Там рівень всеодно вищий ніж наше болото, плюс обкатка увесь сезон в силовому чемпіонаті. Це піде йому на користь і збірній. Плюс не факт що вилетять і що його у випадку вильоту не підбере хтось інший. Все від нього залежить, 20 років, карєра тільки починається. Удачі
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+6
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.01.2023 в 19:24
Цілком з Вами погоджуюся. Участь в АПЛ Зінченка, Миколенка, Мудрика, а тепер і Забарного - великий плюс для збірної України.
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+8
-1
Іван С (Луцьк)
31.01.2023 в 19:26
Зе сьогодні туди Матвієнка добавлять, сподіваюсь
+4
-1
Іван С (Луцьк)
31.01.2023 в 19:28
А ще Циганков, Маліновський, Яремчук, Лунін і можна формувати збірну легіонерів, яка буде ставити задачі виходу на ЧЄ і ЧМ, якщо ніхто не травмований.
+7
-1

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