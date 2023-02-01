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Манчестер Юнайтед объявил о переходе полузащитника Баварии
Марсель Забитцер перебрался в клуб АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Марсель Забитцер перебрался в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт красных.
28-летний хавбек будет выступать за "красных дьяволов" до конца текущей кампании без последующего права выкупа.
Забитцер – игрок замены в "Баварии". В этом сезоне он выходил на поле 24 раза, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводил на поле всего 42 минуты. Портал Transfermarkt оценивает австрийца в 20 миллионов евро.
"Манчестер Юнайтед" с 39 очками занимает четвертого место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Welcome to United, Marcel Sabitzer ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2023
FC Bayern have loaned Marcel Sabitzer to Manchester United until 30th June 2023.— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 1, 2023
Wishing you good luck in England, Sabi! ????
???? https://t.co/CRO1g6LdTg pic.twitter.com/EYneJ1lhxU
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