Манчестер Юнайтед объявил о переходе полузащитника Баварии

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Марсель Забитцер перебрался в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт красных.

28-летний хавбек будет выступать за "красных дьяволов" до конца текущей кампании без последующего права выкупа.

Забитцер – игрок замены в "Баварии". В этом сезоне он выходил на поле 24 раза, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводил на поле всего 42 минуты. Портал Transfermarkt оценивает австрийца в 20 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" с 39 очками занимает четвертого место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Welcome to United, Marcel Sabitzer ???? #MUFC

FC Bayern have loaned Marcel Sabitzer to Manchester United until 30th June 2023.



Wishing you good luck in England, Sabi! ????



???? https://t.co/CRO1g6LdTg pic.twitter.com/EYneJ1lhxU