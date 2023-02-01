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Манчестер Юнайтед объявил о переходе полузащитника Баварии

Англия
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Марсель Забитцер перебрался в клуб АПЛ

Манчестер Юнайтед объявил о переходе полузащитника Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Марсель Забитцер перебрался в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт красных.

28-летний хавбек будет выступать за "красных дьяволов" до конца текущей кампании без последующего права выкупа.

Забитцер – игрок замены в "Баварии". В этом сезоне он выходил на поле 24 раза, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводил на поле всего 42 минуты. Портал Transfermarkt оценивает австрийца в 20 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" с 39 очками занимает четвертого место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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Источник:
manutd.com

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