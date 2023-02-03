Трансфер Энцо в Челси напрямую повлияет на будущий переход Беллингема

Трансфер Энцо Фернандеса из "Бенфики" в "Челси" напрямую повлияет на будущий переход Джуда Беллингема, сообщает журналист Кристиан Фальк. "Боруссия" считает, что англичанин точно стоит больше чемпиона мира.

Трансфер Энцо за 121 миллион евро побил рекорд АПЛ и "Боруссия" будет ориентироваться именно на эту сделку в переговорах с "Ливерпулем", которые должны состоятся в марте.

В "рукавах" у "Дортмунда" также контракт Беллингема, который истекает только летом 2025-го и сбить цену у "Ливерпуля" вряд ли выйдет.

При этом "красным" необходимо обновление полузащиты, которая страдает из-за травм уже не первый сезон. Англичанин считает главной трансферной целью "Ливерпуля".

Вопросы могут возникнуть на фоне вероятной продажи клуба. Неизвестно согласятся ли новые владельцы вкладывать 120+ миллионов евро в трансфер. Также неизвестно, готовы ли на это люди, которые рассчитывают расстаться с клубом.