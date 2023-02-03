Между руководством Челси и Бенфики по время переговоров по Энцо чуть не завязалась драка

Руководители "Челси" и "Бенфики" чуть не вступили в "физическую стычку" во время переговоров по трансферу Энцо Фернандеса, сообщает Dily Mail. "Синие" в ответе на запрос по этой ситуации, опровергли информацию что кто-либо был близок к драке.

Руи Кошта прилетел в Лондон на переговоры по футболисту ещё 3-го января. Его ждали совладелец "синих" Тодд Боэли и Жорже Мендеш, который помогал в процессе.

В результате стороны эмоционально спорили и Кошта в ярости покинул переговорную комнату. "Челси" якобы в ходе общения снизил предложение со 107 миллионов фунтов до 80-ти миллионов.

Утверждается, что Энцо требовал отпустить его в "Челси" этой зимой, угрожая опубликовать в социальных сетях материалы, где обвиняет руководство "Бенфики".

Ранее сообщалось, что "Бенфика" была готова сбросить 20 миллионов евро, только чтобы Энцо провел полсезона в аренде в клубе. Игрок получал бы зарплату как в "Челси", но отказался и потребовал перехода именно зимой.