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Фати может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Англия
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Испанец интересен клубу из АПЛ

Фати может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" уже сейчас начало поиски молодого футболиста в переднюю линию команды, который сможет добавить ярких красок игре команды.

По информации издания Sport.es, "красные дьяволы" нацелились на юного таланта "Барселоны" Ансу Фати, которого хотят подписать в летнее трансферное окно.

Отметим, что в этом сезоне испанский футболист провел 30 матчей на клубном уровне, отличившихся шестью голами и тремя ассистами.

Напомним, в последний день трансферного окна "Манчестер Юнайтед" взял в аренду полузащитника "Баварии".

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати
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