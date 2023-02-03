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Фати может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед
Испанец интересен клубу из АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" уже сейчас начало поиски молодого футболиста в переднюю линию команды, который сможет добавить ярких красок игре команды.
По информации издания Sport.es, "красные дьяволы" нацелились на юного таланта "Барселоны" Ансу Фати, которого хотят подписать в летнее трансферное окно.
Отметим, что в этом сезоне испанский футболист провел 30 матчей на клубном уровне, отличившихся шестью голами и тремя ассистами.
Напомним, в последний день трансферного окна "Манчестер Юнайтед"
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