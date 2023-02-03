Фати может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Руководство "Манчестер Юнайтед" уже сейчас начало поиски молодого футболиста в переднюю линию команды, который сможет добавить ярких красок игре команды.

По информации издания Sport.es, "красные дьяволы" нацелились на юного таланта "Барселоны" Ансу Фати, которого хотят подписать в летнее трансферное окно.

Отметим, что в этом сезоне испанский футболист провел 30 матчей на клубном уровне, отличившихся шестью голами и тремя ассистами.