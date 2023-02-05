Гвардиола: У Тоттенхэма фантастическая команда, они наказывают вас

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал гостевое поражение от лондонского "Тоттенхэма" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Мы начали очень хорошо, как обычно бывает против "Тоттенхэма" дома и на выезде, но после того, как мы совершили ошибку, они наказали нас. 1:0 - это немного другая ситуация, у нас были шансы. Но конечно, когда мы теряем мячи в переходной фазе в борьбе с Кулусевски и Соном, это нелегко, мы потеряли три очка.

Выполнили ли мои игроки план на игру? В большинстве своем, да, но это непросто, когда 10 игроков защищаются, и сидят сзади чуть больше, чем это было на "Этихаде" две недели назад. Мы хорошо играли, хорошо начали. Возможно, нам не хватало последней передачи.

Я выпустил Де Брюйне, чтобы он сделал последнюю передачу, чтобы он нашел между линиями игроков.

У "Тоттенхэма" фантастическая команда и состав, и они наказывают вас. У них качественная атака. Им не нужно много переходов, стандартов. Нужно отдать им честь", – поделился мыслями испанский коуч.