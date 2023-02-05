  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: У Тоттенхэма фантастическая команда, они наказывают вас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: У Тоттенхэма фантастическая команда, они наказывают вас

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "шпор"

Гвардиола: У Тоттенхэма фантастическая команда, они наказывают вас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал гостевое поражение от лондонского "Тоттенхэма" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Мы начали очень хорошо, как обычно бывает против "Тоттенхэма" дома и на выезде, но после того, как мы совершили ошибку, они наказали нас. 1:0 - это немного другая ситуация, у нас были шансы. Но конечно, когда мы теряем мячи в переходной фазе в борьбе с Кулусевски и Соном, это нелегко, мы потеряли три очка.

Выполнили ли мои игроки план на игру? В большинстве своем, да, но это непросто, когда 10 игроков защищаются, и сидят сзади чуть больше, чем это было на "Этихаде" две недели назад. Мы хорошо играли, хорошо начали. Возможно, нам не хватало последней передачи.

Я выпустил Де Брюйне, чтобы он сделал последнюю передачу, чтобы он нашел между линиями игроков.

У "Тоттенхэма" фантастическая команда и состав, и они наказывают вас. У них качественная атака. Им не нужно много переходов, стандартов. Нужно отдать им честь", – поделился мыслями испанский коуч.

По теме
yellow-arrow
Кейн быстрее всех забил 200 голов в АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. В какие игры играет Гвардиола?
yellow-arrow
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма. Он третий, кто забил 200 голов за всю историю АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде