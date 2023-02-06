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Ровно 65 лет назад в авиакатастрофе под Мюнхеном разбилась легендарная команда МЮ – Малыши Басби
44 человека на борту, 23 погибших, 19 с ранениями
Man United
Одна из самых черных дат в истории футбола и спорта в целом – 6 февраля 1958 года. В этот злосчастный день авиалайнер, который совершал рейс по маршруту Белград–Мюнхен–Манчестер, разбился после третьей попытки взлета в аэропорту Мюнхена.
На его борту находились игроки "Манчестер Юнайтед", а также несколько тренеров, болельщиков и журналистов. Команда возвращалась домой из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. После дозаправки самолета и нескольких неудачных попыток взлететь, командир экипажа отказался оставаться в Мюнхене на ночь, решив предпринять третью, фатальную попытку.
Manchester United will never die. #FlowersOfManchester ???? pic.twitter.com/iYPpRDa5yd— Manchester United (@ManUtd) February 6, 2023
"Малыши Басби" – прозвище группы футболистов "МЮ", воспитанных сначала под руководством тренера молодежной команды Джимми Мерфи, а впоследствии – главным тренером "Юнайтед" Мэттом Басби (средний возраст коллектива составлял 21 год).
Через 10 лет после мюнхенской трагедии выживший тренер привел новую команду "красных дьяволов" к победе в Кубке европейских чемпионов. В составе этой команды было двое выживших в авиакатастрофе 1958 года: Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс. Восемь "малышей Басби" погибли, включая Дункана Эдвардса, который считался самым перспективным игроком из того состава.
"Football taught by Matt Busby" ❤️#FlowersOfManchester ????— Manchester United (@ManUtd) February 6, 2023
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