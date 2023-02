Потеря перед важным отрезком сезона. Капитан Тоттенхэма пропустит 6-8 недель из-за травмы

Капитан и основной вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис выбывает на долгий срок. Об этом сообщает английский журналист Мэтт Лоу.

Французский кипер получил травму колена в недавнем победном матче против "Манчестер Сити". Восстановление Льориса займет от шести до восьми недель.

Exclusive - Hugo Lloris to miss 6-8 weeks and suffering knee injury in Tottenham's victory over Manchester City - story with @JPercyTelegraph to follow #thfc