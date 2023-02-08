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Потеря перед важным отрезком сезона. Капитан Тоттенхэма пропустит 6-8 недель из-за травмы
Настало время запасного кипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан и основной вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис выбывает на долгий срок. Об этом сообщает английский журналист Мэтт Лоу.
Французский кипер получил травму колена в недавнем победном матче против "Манчестер Сити". Восстановление Льориса займет от шести до восьми недель.
Exclusive - Hugo Lloris to miss 6-8 weeks and suffering knee injury in Tottenham's victory over Manchester City - story with @JPercyTelegraph to follow #thfc— Matt Law (@Matt_Law_DT) February 8, 2023
Лондонский клуб теряет капитана перед важным отрезком сезона, когда "шпоры" ведут борьбу за попадение в топ-4. Помимо этого клуб вскоре ждут матчи против "Милана" в рамках 1/8 Лиги Чемпионов.
В текущем сезоне Льорис в сумме отыграл 27 игр, в которых пропустил 35 голов, проведя девять встреч "на ноль". Его место в воротах "Тоттенхэма", вероятнее всего, займет 34-летний дублер Фрейзер Форстер.
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