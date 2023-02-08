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Потеря перед важным отрезком сезона. Капитан Тоттенхэма пропустит 6-8 недель из-за травмы

Англия
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Настало время запасного кипера

Потеря перед важным отрезком сезона. Капитан Тоттенхэма пропустит 6-8 недель из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Капитан и основной вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис выбывает на долгий срок. Об этом сообщает английский журналист Мэтт Лоу.

Французский кипер получил травму колена в недавнем победном матче против "Манчестер Сити". Восстановление Льориса займет от шести до восьми недель.

Лондонский клуб теряет капитана перед важным отрезком сезона, когда "шпоры" ведут борьбу за попадение в топ-4. Помимо этого клуб вскоре ждут матчи против "Милана" в рамках 1/8 Лиги Чемпионов.

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В текущем сезоне Льорис в сумме отыграл 27 игр, в которых пропустил 35 голов, проведя девять встреч "на ноль". Его место в воротах "Тоттенхэма", вероятнее всего, займет 34-летний дублер Фрейзер Форстер.

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В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон)
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